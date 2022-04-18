الشعراوي يلدغ نابولي ويبعده عن صراع الدوري الإيطالي

أهدر نابولي نقطتين في صراع صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل أمام روما بهدف لكل فريق.

وتقدم لورينو إنسيني لـ نابولي بعد 11 دقيقة من علامة الجزاء بعد عرقلة لـ هيرفي لوزانو.

وغادر ستانسلاف لوبوتكا لاعب نابولي المباراة مصابا بعد 57 دقيقة تاركا مكانه لـ زيلينسكي.

وتلقى دانييل فوزاتو لاعب روما البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 من على مقاعد البدلاء بسبب سلوكه السيئ تجاه الحكم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مهد تامي أبراهام كرة سددها ستيفان الشعراوي بقوة من على حدود منطقة الجزاء إلى شباك نابولي.

التعادل رفع رصيد روما للنقطة 58 في المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الرابع.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد نابولي للنقطة 67 في المركز الثالث ويبعتد عن ميلان المتصدر بأربع نقاط.

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