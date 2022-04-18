كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد طفليه أثناء الولادة

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - جيورجينا رودريجيز

أعلن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وفاة نجله أثناء عملية مولده.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكذلك أعلن رونالدو عن ميلاد توأمة نجله المتوفي.

وكتب رونالدو عبر إنستاجرام في بيان موقع منه ومن رفيقته جيورجينا رودريجيز: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي. فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".

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وأوضح "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم".

وشدد "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".

وأتم "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا. سنحبك دائما".

ويواجه يونايتد ليفربول غدا الثلاثاء في التاسعة مساء.

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

كريستيانو رونالدو جيورجينا رودريجيز
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