رومانو: تمت.. تين هاج إلى يونايتد والإعلان بعد الاتفاق مع أياكس على الشرط الجزائي

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

قال صحفي سكاي سبورتس فابريزيو رومانو إن الاتفاق بين مانشستر يونايتد، ومدرب أياكس إريك تين هاج قد تم بالفعل.

وكتب رومانو عبر تويتر أن الإعلان الرسمي سيحدث بعد اتفاق يونايتد مع أياكس على الشرط الجزائي، حيث من المفترض أن يدفع 2 مليون يورو للنادي الهولندي نظير استقدام المدرب.

وكذلك أوضح رومانو أن ميتشل فان دير جاج مساعد تين هاج في أياكس مرشح رئيسي للانضمام لجهاز الهولندي في أولد ترافورد.

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وذكرت منصة "ذا أثليتك" في وقت سابق عبر الصحفي ديفيد أورنستين، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شفهي مع تين هاج بالفعل.

وأوضح التقرير أن المدرب الهولندي سيوقّع على عقد لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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