لاعب وحيد من الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 17:13
كتب : FilGoal
ظهر فقط حسين الشحات جناح الأهلي ضمن تشكيل الأفضل الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، من ضمن لاعبي الأحمر.
وسجل الشحات هدف الأهلي الثاني في فوزه ضد الرجاء على استاد السلام 2-1، قبل مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.
وضم التشكيل كل من..
حراسة المرمى: سفيان خضيرية (وفاق سطيف الجزائري)
الدفاع: أيوب العملود (الوداد المغربي) – عبد القادر بدران (الترجي التونسي) – أشرف داري (الوداد المغربي) – محمد الأمين توجاي (الترجي التونسي)
الوسط: محمد أزريدة (الوداد المغربي) – فوسيني كوليبالي (الترجي التونسي) – لايل لاكاي (صنداونز الجنوب إفريقي)
الهجوم: حسين الشحات (الأهلي) – تياجو أزولاو (بترو أتليتكو الأنجولي) – جاي مبينزا (الوداد المغربي)
نرشح لكم
طاقم مصري لمباراة الإياب بين الوداد وشباب بلوزداد "فضيحة تحكيمية واتهامات بالتواطؤ".. الرجاء يطالب كاف بالتحقيق في مباراة الأهلي مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي والرجاء بتركيز؟ ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز على أرضه 2-1 ذهابا في إفريقيا تقرير مغربي: الرجاء يستعد لشكوى حكم مباراته ضد الأهلي لـ كاف في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء