لاعب وحيد من الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

ظهر فقط حسين الشحات جناح الأهلي ضمن تشكيل الأفضل الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، من ضمن لاعبي الأحمر.

وسجل الشحات هدف الأهلي الثاني في فوزه ضد الرجاء على استاد السلام 2-1، قبل مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وضم التشكيل كل من..

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حراسة المرمى: سفيان خضيرية (وفاق سطيف الجزائري)

الدفاع: أيوب العملود (الوداد المغربي) – عبد القادر بدران (الترجي التونسي) – أشرف داري (الوداد المغربي) – محمد الأمين توجاي (الترجي التونسي)

الوسط: محمد أزريدة (الوداد المغربي) – فوسيني كوليبالي (الترجي التونسي) – لايل لاكاي (صنداونز الجنوب إفريقي)

الهجوم: حسين الشحات (الأهلي) – تياجو أزولاو (بترو أتليتكو الأنجولي) – جاي مبينزا (الوداد المغربي)

الرجاء البيضاوي الأهلي في إفريقيا حسين الشحات
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