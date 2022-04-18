طاقم مصري لمباراة الإياب بين الوداد وشباب بلوزداد
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 16:27
كتب : محمد عبد العظيم
يقود طاقم مصري كامل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.
ويقود المباراة تحكيميا أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا.
أما بالنسبة لحكم الفيديو فسيكون محمود البنا، ويعاونه يوسف البساطي.
وفاز الوداد في مواجهة الذهاب بالجزائر 1-0.
ويقام لقاء الإياب في مركب محمد الخامس مساء السبت المقبل.
ويواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.
وكان صنداونز قد خسر ذهابا في أنجولا 2-1.
نرشح لكم
لاعب وحيد من الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "فضيحة تحكيمية واتهامات بالتواطؤ".. الرجاء يطالب كاف بالتحقيق في مباراة الأهلي مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي والرجاء بتركيز؟ ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز على أرضه 2-1 ذهابا في إفريقيا تقرير مغربي: الرجاء يستعد لشكوى حكم مباراته ضد الأهلي لـ كاف في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء