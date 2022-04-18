طاقم مصري لمباراة الإياب بين الوداد وشباب بلوزداد

يقود طاقم مصري كامل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويقود المباراة تحكيميا أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا.

أما بالنسبة لحكم الفيديو فسيكون محمود البنا، ويعاونه يوسف البساطي.

وفاز الوداد في مواجهة الذهاب بالجزائر 1-0.

ويقام لقاء الإياب في مركب محمد الخامس مساء السبت المقبل.

ويواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وكان صنداونز قد خسر ذهابا في أنجولا 2-1.