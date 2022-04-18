مدرب مانشستر يونايتد: هذا الخماسي سيغيب عن لقاء ليفربول.. وموقف برونو

أكد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد غياب 5 لاعبين عن مباراة ليفربول يوم الثلاثاء.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال رانجنيك: "إدينسون كافاني وسكوت مكتوميناي وفريد ولوك شو ورافاييل فاران سيغيبون عن مواجهة ليفربول بسبب إصابات مختلفة".

وأوضح المدرب الألماني أن لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز الذي تعرض لحادث بسيارته صباح الإثنين سيكون جاهزا لخوض اللقاء.

وأكمل "الحادث وقع وبرونو في الطريق إلى التدريب، على حد علمي لم يصب أحد".

وأضاف "لقد تدرب مع الفريق وكان بخير، ولهذا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمواجهة ليفربول".

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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