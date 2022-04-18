الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على المراكز من 21 إلى 30

انتهى الاستفتاء الكروي الأكبر، الأفضل في تاريخ مصر، برعاية ECO WEST.

بعد مشاركة 141 نجما دوليا سابقا لمنتخب مصر.

وأكثر من 280 ألف شخص صوتوا لاختيار نجومهم عبر FilGoal.com.

أصوات الجمهور مثلت 25% من الاستفتاء (705 نقطة)، مقابل 75% لنجوم مصر السابقين (2115 نقطة).

وينشر FilGoal.com تباعا ترتيب النجوم وفقا للأصوات التي حصلوا عليها.

وجاء في المراكز من 21 إلى 30:

21 - محمد مرسي حسين "رضا"

22 - أحمد الكاس

23 - جمال عبد الحميد

24 - أحمد حسام "ميدو"

25 - طه بصري

26 - مختار التتش

27 - محمود حودة

28 - حسني عبد ربه

29 - عبد الستار صبري

30 - إبراهيم حسن

بينما بقية المراكز:

31 - ثابت البطل

32 - طه إسماعيل

33 - محمد التابعي "الضظوي"

34 - عبد الله السعيد

35 - أشرف قاسم

36 - محمود الجوهري

37 - السيد حودة

38 - هاني رمزي

39 - عبد العزيز عبد الشافي

40 - إبراهيم سعيد

41 - ربيع ياسين

42 - أحمد فتحي

43 - محمد شوقي

44 - صفوت عبد الحليم

45 - هشام يكن

46 - مصطفى يونس

47 - رضا عبد العال

48 - عبد الرحمن فوزي

49 - علاء ميهوب

50 - مصطفى رياض

51 - إسماعيل يوسف

52 - محمد صلاح أبو جريشة

53 - شحاتة عبد الرحيم "شحتة الاسكندراني"

54 - رفعت الفناجيلي

55 - مسعد نور

56 - حمدي عبد الفتاح

57 - ناصر محمد علي

تابعوا FilGoal.com للتعرف على بقية القائمة، أفضل 20 نجما في تاريخ الكرة المصرية.

*اختيارات بعض النجوم المشاركين في الاستفتاء