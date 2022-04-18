لاعب برايتون: أتمنى تحقيق مفاجأة ضد سيتي لمصلحة ليفربول

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - آدم لالانا - كارديف - ليفربول

يتمنى آدم لالانا لاعب وسط برايتون تقديم معروف لفريقه السابق ليفربول حين يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل برايتون ضيفا على سيتي في مباراة مؤجلة بملعب الاتحاد.

وقال لالانا في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "نحن أحد الفرق التي أحدثت الكثير من المفاجآت ضد الكبار هذا الموسم".

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وأضاف "أتمنى أن نتمكن من تحقيق مفاجأة أخرى مساء الأربعاء ضد مانشستر سيتي من أجل فريقي القديم ليفربول".

الفارق بين سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي نقطة واحدة لصالح الفريق السماوي.

ويتبقى 7 جولات على نهاية موسم الدوري الإنجليزي.

تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في الدوري الإنجليزي

فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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