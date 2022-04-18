لاعب برايتون: أتمنى تحقيق مفاجأة ضد سيتي لمصلحة ليفربول
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 14:05
كتب : FilGoal
يتمنى آدم لالانا لاعب وسط برايتون تقديم معروف لفريقه السابق ليفربول حين يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.
ويحل برايتون ضيفا على سيتي في مباراة مؤجلة بملعب الاتحاد.
وقال لالانا في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "نحن أحد الفرق التي أحدثت الكثير من المفاجآت ضد الكبار هذا الموسم".
وأضاف "أتمنى أن نتمكن من تحقيق مفاجأة أخرى مساء الأربعاء ضد مانشستر سيتي من أجل فريقي القديم ليفربول".
الفارق بين سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي نقطة واحدة لصالح الفريق السماوي.
ويتبقى 7 جولات على نهاية موسم الدوري الإنجليزي.
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في الدوري الإنجليزي
فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 40 نقطة.
video:1
نرشح لكم
كلوب: عودة صلاح لهز الشباك مسألة وقت فقط قبل لقاء ليفربول.. سكاي: نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث بسيارته تقرير: ليفربول يخطط لتجديد عقد ماني بأقل التكاليف فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا روبرتسون: صلاح لا يتصدر عناوين الصحف حاليا لأنه لا يسجل.. ولكن أرنولد: محمد صلاح مظلوم وضحية لنجاحه.. سيعود للتسجيل سريعا توخيل: تفوقنا على تنظيم بالاس في الشوط الثاني فان دايك: الرباعية؟ لا نتحدث عنها.. ونتبع هذا النهج