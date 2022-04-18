كلوب: عودة صلاح لهز الشباك مسألة وقت فقط

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرة نجمه محمد صلاح على العودة للتسجيل في أقرب فرصة.

ولم يسجل الأسطورة المصري مع ليفربول منذ أكثر من شهر، حين أحرز من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مارس.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "ما يمر به صلاح أمر طبيعي تماما، عودته لهز الشباك مسألة وقت فقط".

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وأضاف "إنه بحاجة إلى القليل من الحظ، وقتها سيسجل بالتأكيد".

وشدد "ليست هناك حاجة للحديث مع صلاح حول ما يمر به، نتحدث فقط بشكل طبيعي حول ما أطلبه منه في المباريات".

وأكمل "لقد أعجبت بأدائه في مباراة مانشستر سيتي، لعب صلاح مباراة جيدة من وجهة نظري".

ودافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن صلاح أيضا بالقول إن الأخير يحمل عبئا ثقيلا بالنظر إلى أنه نجم وقائد منتخب مصر.

وبلغ صلاح مع الفراعنة نهائي كأس إفريقيا في فبراير الماضي قبل أن يخسر بركلات الترجيح ضد السنغال.

وفي مارس المنصرم خسر التأهل لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح ضد الفريق ذاته.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفا.

وهو الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري الأبطال.

وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل وصافة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويستعد لمقارعة فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال.

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