صادق السلمي حكما لمباراة نهضة بركان والمصري.. وجوميز للفيديو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان.

ويتولى التونسي صادق السلمي مهمة إدارة المباراة، ويعاونه كل من خليل حساني، والليبي عطية محمد، والجابوني بيير أتشو حكما رابعا.

كذلك سيتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز مهمة تقنية الفيديو بمعاونة السنغالي الحاج مالك سامبا.

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.