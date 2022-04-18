مدرب نهضة بركان: الهزيمة أمام فريق بـ9 لاعبين غير مقبولة
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 13:15
كتب : FilGoal
انتقد فلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان أداء لاعبيه أمام المصري، ووصف هزيمتهم بغير المقبولة في ظل لعب المنافس بـ9 لاعبين.
فاز المصري على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين لواحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بعدما لعب منذ الدقيقة 63 بـ9 لاعبين بسبب طرد لاعبين.
وقال إيبينجي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "من غير المقبول الهزيمة أمام فريق بتسعة لاعبين".
وأكمل "لست راضيا عن الأداء، لم نكن جيدين في هذا اللقاء".
وأضاف المدرب الكونغولي "لم أطلب من لاعبي فريقي محاولة إهدار الوقت".
وأتم "لدينا مباراة إياب سنحاول التحضير لها جيدا من أجل تعويض هزيمة الذهاب".
مباراة الإياب ستُقام يوم الأحد القادم على ملعب نهضة بركان.
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