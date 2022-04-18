العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور

يرى هيثم العيوني لاعب المصري أن تركيز لاعبي فريقه هو سبب تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي.

هيثم العيوني النادي : المصري المصري

وقال العيوني عبر موقع المصري: "كل اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبيرة ونشعر بالقلق بسبب صعوبة المباراة".

وأضاف "الحمد لله استطعنا تحقيق الفوز بتوفيق الله، ولا يزال الشوط الثاني في المغرب".

وأكمل "معاناة الفريق زادت بعد حالتي الطرد والتوتر ارتفع، ولكن حاولنا الحفاظ على النتجية أولا وبعدها نجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وأشار "منذ انضمامي للمصري وأشعر بالراحة مع الفريق واللاعبين وأتمنى تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الجمهور تحمل مشقة السفر رغم الصيام وحصل على الإفطار والسحور في الطريق، ولذلك سنحاول إسعاده في مباراة العودة".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.