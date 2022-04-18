العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

هيثم لعيوني - المصري X نهضة بركان

يرى هيثم العيوني لاعب المصري أن تركيز لاعبي فريقه هو سبب تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي.

هيثم العيوني

النادي : المصري

المصري

وقال العيوني عبر موقع المصري: "كل اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبيرة ونشعر بالقلق بسبب صعوبة المباراة".

وأضاف "الحمد لله استطعنا تحقيق الفوز بتوفيق الله، ولا يزال الشوط الثاني في المغرب".

أخبار متعلقة
أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق

وأكمل "معاناة الفريق زادت بعد حالتي الطرد والتوتر ارتفع، ولكن حاولنا الحفاظ على النتجية أولا وبعدها نجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وأشار "منذ انضمامي للمصري وأشعر بالراحة مع الفريق واللاعبين وأتمنى تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الجمهور تحمل مشقة السفر رغم الصيام وحصل على الإفطار والسحور في الطريق، ولذلك سنحاول إسعاده في مباراة العودة".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.

هيثم العيوني المصري نهضة بركان
نرشح لكم
صادق السلمي حكما لمباراة نهضة بركان والمصري.. وجوميز للفيديو البتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة مازيمبي وبيراميدز.. وجاساما للفيديو مدرب نهضة بركان: الهزيمة أمام فريق بـ9 لاعبين غير مقبولة أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق عمرو مرعي ينفجر: نريد أن نعيش كلاعبي كرة قدم.. وثقة اللاعبين في مجلس الإدارة تقل
أخر الأخبار
لاعب برايتون: أتمنى تحقيق مفاجأة ضد سيتي لمصلحة ليفربول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: عودة صلاح لهز الشباك مسألة وقت فقط 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صادق السلمي حكما لمباراة نهضة بركان والمصري.. وجوميز للفيديو 52 دقيقة | الكونفدرالية
البتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة مازيمبي وبيراميدز.. وجاساما للفيديو 59 دقيقة | الكونفدرالية
تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة ساعة | الدوري الإسباني
مدرب نهضة بركان: الهزيمة أمام فريق بـ9 لاعبين غير مقبولة ساعة | الكونفدرالية
العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور ساعة | الكونفدرالية
أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 2 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 3 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين 4 ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان