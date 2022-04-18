أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

احتفال أحمد مسعود بعد فوز المصري على الأهلي

يرى أحمد مسعود حارس مرمى المصري أن فريقه لم يحسم التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية رغم تحقيق الفوز على نهضة بركان.

وقال أحمد مسعود عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نلعب ضد فريق قوي ومنظم ولكن استطعنا إسعاد الجمهور".

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية ولكن إصرار اللاعبين ومجهودهم هو سبب الفوز".

أخبار متعلقة
الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب ولم نحسم التأهل حتى الآن".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.

أحمد مسعود المصري نهضة بركان
نرشح لكم
العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق عمرو مرعي ينفجر: نريد أن نعيش كلاعبي كرة قدم.. وثقة اللاعبين في مجلس الإدارة تقل إيهاب جلال: أهدرنا فرصا عديدة ضد مازيمبي.. والحكم حجم اللقاء في وسط الملعب محمود فتح الله: يجب وقف إهدار الفرص.. واللعب في نهار رمضان يزيد صعوبة مواجهة مازيمبي عمر جابر: ملعب مازيمبي صعب على أي فريق.. وقادرون على العودة ببطاقة التأهل
أخر الأخبار
العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور 2 دقيقة | الكونفدرالية
أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب 15 دقيقة | الكونفدرالية
قبل لقاء ليفربول.. سكاي: نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث بسيارته 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد عودته للدرجة الثانية.. طنطا يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 24 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يخطط لتجديد عقد ماني بأقل التكاليف 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: انتصارنا في ملعب إشبيلية تحديدا يعني الكثير 48 دقيقة | الدوري الإسباني
الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان 50 دقيقة | الكونفدرالية
فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 2 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 3 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين 4 ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان