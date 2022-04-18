أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:54
كتب : FilGoal
يرى أحمد مسعود حارس مرمى المصري أن فريقه لم يحسم التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية رغم تحقيق الفوز على نهضة بركان.
أحمد مسعود
النادي : المصري
وقال أحمد مسعود عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نلعب ضد فريق قوي ومنظم ولكن استطعنا إسعاد الجمهور".
وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية ولكن إصرار اللاعبين ومجهودهم هو سبب الفوز".
وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب ولم نحسم التأهل حتى الآن".
وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.
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