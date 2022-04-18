قبل لقاء ليفربول.. سكاي: نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث بسيارته

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:47

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد تعرض لحادث بسيارته صباح الإثنين.

وأوضحت الشبكة أن لا أحد أصيب بجروح قوية في الحادث الذي وقع قبل يوم واحد من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المرتقبة.

وذكرت سكاي سبورتس أنه من المتوقع أن يتدرب برونو يوم الإثنين مع مانشستر يونايتد بشكل طبيعي.

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ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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