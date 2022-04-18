تقرير: ليفربول يخطط لتجديد عقد ماني بأقل التكاليف

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد مهاجمه السنغالي ساديو ماني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق لتمديده.

وحسبما نشر موقع فوتبول إنسايدر فإن ليفربول يستعد لتقديم عرضا للسنغالي، وليس من المتوقع أن ينفقوا الكثير على ذلك.

وأضاف الموقع أن ماني يريد البقاء في أنفيلد، على الرغم من أن المحادثات لم تتقدم بعد.

وشارك ماني في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

ومن جهة آخرى، يسعى ليفربول في الوقت الحالي بربط أبرز لاعبيه بعقود طويلة الأجل، آخرهم محمد صلاح رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ورفض النجم المصري تجديد تعاقده في وقت سابق مع ليفربول بحسب شبكة سكاي سبورتس حيث قدم النادي عرضا لم يكن مرضيا للاعب ولا لوكيله وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات.

وأفادت آخر التقارير أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية من الناحية المالية، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ولا يرغب ليفربول في كسر سقف الرواتب الموضوع حاليا في الفريق.

وشارك صلاح في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.