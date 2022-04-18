الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان

وجه معين الشعباني المدير الفني للمصري الشكر لجمهور فريقه ولاعبيه عقب الفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال معين الشعباني في تصريحات لموقع المصري: "بدأنا المباراة بشكل جيد وتلقينا هدف التعادل من هجمة مرتدة بعد ركلة ركنية لنا ولم نستطع التعامل مع اللعبة بشكل جيد".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالهدوء لأنني أعرف طبيعة لعب فرق شمال إفريقيا جيدا وتعمد إضاعة الوقت مع قرارات التحكيم وكنت أشعر بالقلق من ذلك".

وأكمل "تحت الضغط وظروف المباراة تعرضنا للطرد مرتين وسنحرم من عمرو موسى وإلياس الجلاصي في مباراة العودة".

واستمر في تصريحاته "لا يجب أن نمر مرور الكرام على مجهود اللاعبين الكبير وقدرتهم على تحقيق الفوز بـ8 لاعبين ضد 10 لأنهم كانوا جاهزين بدنيا بشكل جيد".

وأردف "تحكمنا في اللعب رغم النقص العددي ونهضة بركان لم يكن له فرص حقيقية في المباراة وكنا نلعب بدفاع صلب وحصلنا على الكرات الثانية".

وتابع "يجب ألا نستمر في الفرحة لأننا لم نتأهل حتى الآن ويتبقى لنا مباراة صعبة في المغرب ولا نضمن هناك أي شيء سيحدث خارج الملعب أو داخله ولكن بالتأكيد لدينا ثقة في التحكيم".

واستمر في تصريحاته "الجمهور كان له دورا كبيرا في المباراة خاصة بعد الطردين ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة واستمر في التشجيع لمدة 90 دقيقة رغم مشقة السفر".

وشدد "مثلما تحمل الجمهور التعب والإرهاق لتشجيع الفريق سنبذل قصارى جهدنا في المغرب لنعود لهم بالتأهل".

وأتم تصريحاته "نهضة بركان سيكون له رد فعل قوي وسيلعب تحت ضغط بعدما خسر أمامنا بثمانية لاعبين".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.

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