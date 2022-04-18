الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

معين الشعباني - مدرب المصري

وجه معين الشعباني المدير الفني للمصري الشكر لجمهور فريقه ولاعبيه عقب الفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال معين الشعباني في تصريحات لموقع المصري: "بدأنا المباراة بشكل جيد وتلقينا هدف التعادل من هجمة مرتدة بعد ركلة ركنية لنا ولم نستطع التعامل مع اللعبة بشكل جيد".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالهدوء لأنني أعرف طبيعة لعب فرق شمال إفريقيا جيدا وتعمد إضاعة الوقت مع قرارات التحكيم وكنت أشعر بالقلق من ذلك".

أخبار متعلقة
عمرو مرعي ينفجر: نريد أن نعيش كلاعبي كرة قدم.. وثقة اللاعبين في مجلس الإدارة تقل المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق أحمد مرتضى: الزمالك به الكثير من الأموال.. سنكمل النصف مليار قريبا

وأكمل "تحت الضغط وظروف المباراة تعرضنا للطرد مرتين وسنحرم من عمرو موسى وإلياس الجلاصي في مباراة العودة".

واستمر في تصريحاته "لا يجب أن نمر مرور الكرام على مجهود اللاعبين الكبير وقدرتهم على تحقيق الفوز بـ8 لاعبين ضد 10 لأنهم كانوا جاهزين بدنيا بشكل جيد".

وأردف "تحكمنا في اللعب رغم النقص العددي ونهضة بركان لم يكن له فرص حقيقية في المباراة وكنا نلعب بدفاع صلب وحصلنا على الكرات الثانية".

وتابع "يجب ألا نستمر في الفرحة لأننا لم نتأهل حتى الآن ويتبقى لنا مباراة صعبة في المغرب ولا نضمن هناك أي شيء سيحدث خارج الملعب أو داخله ولكن بالتأكيد لدينا ثقة في التحكيم".

واستمر في تصريحاته "الجمهور كان له دورا كبيرا في المباراة خاصة بعد الطردين ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة واستمر في التشجيع لمدة 90 دقيقة رغم مشقة السفر".

وشدد "مثلما تحمل الجمهور التعب والإرهاق لتشجيع الفريق سنبذل قصارى جهدنا في المغرب لنعود لهم بالتأهل".

وأتم تصريحاته "نهضة بركان سيكون له رد فعل قوي وسيلعب تحت ضغط بعدما خسر أمامنا بثمانية لاعبين".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.

المصري نهضة بركان معين الشعباني
نرشح لكم
العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق عمرو مرعي ينفجر: نريد أن نعيش كلاعبي كرة قدم.. وثقة اللاعبين في مجلس الإدارة تقل إيهاب جلال: أهدرنا فرصا عديدة ضد مازيمبي.. والحكم حجم اللقاء في وسط الملعب محمود فتح الله: يجب وقف إهدار الفرص.. واللعب في نهار رمضان يزيد صعوبة مواجهة مازيمبي عمر جابر: ملعب مازيمبي صعب على أي فريق.. وقادرون على العودة ببطاقة التأهل
أخر الأخبار
العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور 3 دقيقة | الكونفدرالية
أحمد مسعود: المصري لم يتأهل حتى الآن.. تنتظرنا مباراة صعبة في المغرب 16 دقيقة | الكونفدرالية
قبل لقاء ليفربول.. سكاي: نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث بسيارته 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد عودته للدرجة الثانية.. طنطا يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يخطط لتجديد عقد ماني بأقل التكاليف 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: انتصارنا في ملعب إشبيلية تحديدا يعني الكثير 49 دقيقة | الدوري الإسباني
الشعباني: أشكر اللاعبين والجمهور لما بذلوه من جهد ضد نهضة بركان 51 دقيقة | الكونفدرالية
فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 2 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 3 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين 4 ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان