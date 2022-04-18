فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

دافع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن زميله محمد صلاح ضد ما وصفه بانتقادات غير مبررة موجهة ضد الأخير بسبب غيابه عن هز الشباك في المباريات الأخيرة.

ولم يسجل الأسطورة المصري مع ليفربول منذ أكثر من شهر، حين أحرز من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مارس.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة مترو: "من السهل جدا إصدار أحكام بشأن صلاح في هذه الفترة ".

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وأضاف الهولندي "صلاح مهم جدا بالنسبة لنا، وسيظل كذلك دائما. سيهز الشباك قريبا، ولست قلقا من ذلك".

وواصل "صلاح يخلق الخطورة دائما، في مباراة سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي صنع هدفا بطريقة مذهلة".

وأتم "من الواضح أن صلاح مر بشهرين صعبين، لكننا جميعا بشر وهو محترف رائع يتمتع بصفات مذهلة تمكنه من العودة لمستواه في أقرب وقت ممكن. أنا لست قلقا على الإطلاق".

ودافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن صلاح أيضا بالقول إن الأخير يحمل عبئا ثقيلا بالنظر إلى أنه نجم وقائد منتخب مصر.

وبلغ صلاح مع الفراعنة نهائي كأس إفريقيا في فبراير الماضي قبل أن يخسر بركلات الترجيح ضد السنغال.

وفي مارس المنصرم خسر التأهل لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح ضد الفريق ذاته.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفا.

وهو الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري الأبطال.

وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل وصافة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويستعد لمقارعة فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال.

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