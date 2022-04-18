بسبب الطرد والإنذارات.. غرامة من المصري على بعض لاعبي الفريق
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:58
كتب : FilGoal
قرر النادي المصري توقيع غرامة مالية على بعض لاعبي الفريق وذلك عقب مباراة نهضة بركان المغربي.
وأعلن المصري عبر موقعه الرسمي: "بعد التنسيق مع معين الشعباني المدير الفني، وكريم ذكري مدير الكرة قرر النادي توقيع عقوبات مادية على اللاعبين الذين نالوا الطرد والإنذارات في مباراة المصري ونهضة بركان".
وخلال المباراة تعرض كل من إلياس الجلاصي وعمرو موسى للطرد.
وحصل كل من عمرو مرعي وأحمد شديد قناوي وهيثم العيوني على بطاقات صفراء.
وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكان المصري أعلن توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)
ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.
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