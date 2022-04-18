المصري يوقع غرامة مليون جنيه على عمرو مرعي ويقرر إحالته للتحقيق
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:41
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي.
جاء ذلك بعد التصريحات التي خرجت من مهاجم المصري تجاه إدارة ناديه بسبب تأخر مستحقات اللاعبين المالية.
وأعلن المصري أيضا إحالة عمرو مرعي للتحقيق بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة نهضة بركان.
وتحدث عمرو مرعي عن عدم حصول لاعبي المصري على مستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر، الأمر الذي يراه يسبب أزمة لكل لاعبي الفريق. (طالع التفاصيل)
وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وانضم عمرو مرعي لصفوف المصري بداية الموسم الجاري قادما من صفوف بيراميدز.
ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.
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