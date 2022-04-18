عمرو مرعي ينفجر: نريد أن نعيش كلاعبي كرة قدم.. وثقة اللاعبين في مجلس الإدارة تقل

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

عبر عمرو مرعي مهاجم المصري عن غضبه تجاه مجلس إدارة ناديه بسبب عدم حصول لاعبي الفريق البورسعيدي على مستحقاتهم المالية في الفترة الماضية.

عمرو مرعي

النادي : المصري

المصري

وقال مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أشاهد في حياتي من يستطيع التحمل مثل لاعبي المصري، من الناحية المادية دائما تتأخر مستحقات اللاعبين ونحصل على الكثير من الوعود ولكننا نستطيع الفصل بين الأزمات والملعب".

وأضاف "في كل مرة نحصل على وعود من مجلس الإدارة لا يحدث أي شيء، والجميع يعرف ما هي مشاكل المصري ويجب أن يقف مجلس الإدارة بجانب اللاعبين أكثر من ذلك".

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وواصل "بالتأكيد نثق في مجلس الإدارة ولكن هذه الثقة تقل مع كثرة الوعود التي لا تنفذ".

وأكمل "أثق في كل لاعبي المصري والجهاز الفني والجميع يؤدي على أكمل وجه ولكن أريد أن أعيش كلاعب كرة قدم".

واستمر في تصريحاته "أزمة المستحقات مستمرة منذ 3 شهور وحصلنا على الكثير من الوعود ولا نعرف ماذا سنفعل".

وأكمل "أتمنى في يوم أن أدخل إلى مباراة وأنا أفكر في كرة القدم فقط، نحن في معسكر المصري لا نتحدث سوى عن المستحقات المتأخرة".

وعن مباراة نهضة بركان قال: "لم أتوقع أبدا سيناريو مباراة نهضة بركان بطرد ثنائي المصري والحكم كان غريب للغاية ولم نستطع التحدث معه طوال اللقاء".

وأتم تصريحاته "لا يوجد فريق يلعب بثمانية لاعبين ويحقق الفوز، ما أستطيع قوله فقط هو إن لاعبي المصري رجال وقاتلوا في الملعب لإسعاد الجمهور".

وفاز المصري على نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري مباراة العودة يوم الأحد المقبل ضد نهضة بركان في المغرب.

المصري الكونفدرالية عمرو مرعي
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