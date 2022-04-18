روبرتسون: صلاح لا يتصدر عناوين الصحف حاليا لأنه لا يسجل.. ولكن

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام واتفورد

دافع أندي روبرتسون لاعب ليفربول عن زميله محمد صلاح ضد ما وصفه بانتقادات غير مبررة موجهة ضد الأخير بسبب غيابه عن هز الشباك في المباريات الأخيرة.

ولم يسجل الأسطورة المصري مع ليفربول منذ أكثر من شهر، حين أحرز من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مارس.

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "صلاح لا يتصدر عناوين الصحف حاليا لأنه لا يسجل. إنه يتوقع أن يسجل قريبا ونحن نؤمن بذلك".

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وأضاف "معدلات عمله رائعة، أنه يساعد الفريق بشكل كبير وفي بعض الأحيان يكون ذلك أكثر أهمية لأننا نريد الفوز بالألقاب".

وأكمل "في بعض الأحيان عليك أن تضحي قليلا من أجل الفريق".

وأتم "الشيء المميز في خط هجوم ليفربول أن كل لاعب يمكنه لعب أكثر من دور، وصلاح يلعب كجناح كثيرا وكمهاجم صريح في بعض الأحيان".

ودافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن صلاح أيضا بالقول إن الأخير يحمل عبئا ثقيلا بالنظر إلى أنه نجم وقائد منتخب مصر.

وبلغ صلاح مع الفراعنة نهائي كأس إفريقيا في فبراير الماضي قبل أن يخسر بركلات الترجيح ضد السنغال.

وفي مارس المنصرم خسر التأهل لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح ضد الفريق ذاته.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفا.

وهو الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري الأبطال.

وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل وصافة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويستعد لمقارعة فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال.

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