إيهاب جلال: أهدرنا فرصا عديدة ضد مازيمبي.. والحكم حجم اللقاء في وسط الملعب

محمود فتح الله: يجب وقف إهدار الفرص.. واللعب في نهار رمضان يزيد صعوبة مواجهة مازيمبي

عمر جابر: ملعب مازيمبي صعب على أي فريق.. وقادرون على العودة ببطاقة التأهل