محمود فتح الله: يجب وقف إهدار الفرص.. واللعب في نهار رمضان يزيد صعوبة مواجهة مازيمبي

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز عن تعادل فريقه السلبي مع مازيمبي الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فتح الله بعد المباراة : "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في مواجهة مازيمبي، ومن الضروري تسجيل الأهداف والاهتمام بالتفاصيل في مباريات بهذه الأهمية".

وأضاف "مازيمبي فريق قوي ومتمرس في البطولات القارية".

وأوضح "من الجيد أن الفريق لم تسكن شباكه أي أهداف ومن الضروري عدم استقبال أهداف كذلك في لقاء الإياب بالكونغو، ولابد من اللعب بكل قوة ورجولة في المباراة الثانية".

وتابع "أثق كثيرا في إمكانيات لاعبي بيراميدز وقدرتهم على تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل من الكونغو والوصول للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي".

واختتم "الأمور ستكون صعبة في ظل اللعب نهارا في رمضان وفي ملعب صعب ولكن في النهاية كل الثقة في اللاعبين وقدرتهم على عبور تلك المرحلة".

وكان بيراميدز قد بلغ نهائي الكونفدرالية في 2020 ولكن خسره أمام نهضة بركان المغربي.