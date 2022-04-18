عمر جابر: ملعب مازيمبي صعب على أي فريق.. وقادرون على العودة ببطاقة التأهل

شدد عمر جابر لاعب بيراميدز على أن فريقه لا يزال قادرا على التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية على الرغم من التعادل على ملعبه.

وتعادل بيراميدز مع مازيمبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة والفريق كان جيدا جدا وأهدرنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول ولكننا عانينا من سوء توفيق".

وتابع "جميع لاعبو بيراميدز متمرسون في التعامل مع مثل تلك المواقف، ولا يزال هناك مواجهة صعبة في الكونغو ولكن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالتأهل ومواصلة المسيرة".

وأضاف "ملعب مازيمبي صعب على أي فريق ولكن إمكانيات لاعبو بيراميدز وخبراتهم تمنحهم القدرة على عبور تلك المرحلة ومواصلة المشوار الهام، الأمور ما زالت في المتناول والفريق قادر على العبور بأقدام لاعبيه".

وتقام مباراة الإياب على ملعب مازيمبي يوم الأحد الموافق 24 إبريل.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى مباراة نصف النهائي.

وستيقابل الفائز من المباراة مع المتأهل من مواجهة المصري ونهضة بركان في دور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز على المصري على نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب.