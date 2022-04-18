الكونفدرالية - دربي طرابلس يرفض الكشف عن أوراقه مبكرا.. الاتحاد يتعادل مع الأهلي

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

الزمالك - أهلي طرابلس - غضب جماهيري - حزن

تعادل الاتحاد الليبي مع مواطنه وضيفه أهلي طرابلس سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان أهلي طرابلس قد تصدر المجموعة الأولى بـ13 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز.

أما الاتحاد فقد مر إلى هذا الدور في المركز الثاني للمجموعة الثانية بـ11 نقطة، بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

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وفي الدور ذاته تغلب المصري وصيف المجموعة الثالثة على ضيفه نهضة بركان المغربي متصدر المجموعة الرابعة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعادل بيراميدز مع مازيمبي متصدر المجموعة الثالثة مع مضيفه بيراميدز سلبيا دون أهداف.

فيما فاز سيمبا التنزاني وصيف المجموعة الرابعة على أورلاندو بايرتس بهدف نظيف في الذهاب.

وتقام مباريات الإياب يوم الأحد القادم، الموافق الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

الكونفدرالية أهلي طرابلس الاتحاد الليبي
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