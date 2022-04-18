مدرب مازيمبي: التعادل ضد بيراميدز يرضيني.. لسنا الأهلي أو الزمالك

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

فرانك دوما - مدرب مازيمبي

أبدى فرانك دوما مدرب مازيمبي رضاه عن تعادل فريقه مع مضيفه بيراميدز بدون أهداف اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال دوما في مؤتمر صحفي بعد المباراة:"نشعر بالرضا عقب التعادل السلبي، ليست نتيجة سيئة، لكن على اللاعبين بذل الكثير من الجهد في مباراة الإياب".

وأضاف "لا يمكن مقارنة مازيمبي بالأهلي والزمالك، نبنى فريقا وسنعمل بجهد خلال المرحلة المقبلة للوصول للمستوى الذي نرغب فيه واستعادة أمجاد الفريق".

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وتابع "مباراة الإياب متكافئة، خاصة في ظل قوة بيراميدز، الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم عبد الله السعيد الذي ظهر بشكل مميز في مباراة اليوم".

واستطرد "خوض الإياب على ملعبنا ميزة كبيرة بالنسبة لنا ونسعى لاستغلالها عقب التعادل في مباراة اليوم والأمر الهام بالنسبة لنا في مباراة اليوم هو عدم استقبال أهداف".

وأتم "ظهرنا بشكل دفاعي خلال أحداث الشوط الأول لأن المباراة خارج أرضنا وطالبت اللاعبين بالهجوم بين شوطي المباراة وهذا شاهده الجميع في الشوط الثاني".

ويستضيف مازيمبي لقاء الإياب يوم الأحد 24 إبريل.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد المصري أو نهضة بركان المغربي.

مازيمبي بيراميدز الكونفدرالية
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