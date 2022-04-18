الكونفدرالية - أهدر جميع الفرص.. بيراميدز يتعادل مع مازيمبي في ذهاب ربع النهائي

تعادل بيراميدز مع مازيمبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من وليد الكرتي وإبراهيم توريه بجانب نبيل عماد دونجا.

فخري لاكــاي يقود هجوم بيراميدز ضد مازيمبي، وإبراهيم عادل والكرتي وعبد الله السعيد أساسيون في ربع نهائي الكونفدرالية.⚽#في_إفريقيا pic.twitter.com/hV705M3kvu — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2022

سيطر بيراميدز على مجريات المباراة منذ البداية وكان التهديد الأول عن طريق علي جبر برأسية أمسكها الحارس بثبات في الدقيقة السادسة.

وبعد خمس دقائق سدد فاخري لاكاي تسديدة قوية علت المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 18 أضاع عمر جابر انفرادا صريحا بالمرمى بعدما تلقى تمريرة رائعة بالكعب من لاكاي ليسدد جابر ولكن الحارس تألق في التصدي.

وكاد إبراهيم عادل أن يستغل خروج حارس المرمى الخاطئ ليعض كرة رأسية مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 44.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة بيراميدز على المباراة وسدد أحمد سامي تسديدة صاروخية في الدقيقة الـ 83 ولكنها ارتدت من العارضة.

وتألق إكرامي في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في الدقيقة الـ 91 بعدما تصدى بشكل رائع لتسديدة من لوزولو.

وشهدت المباراة معادلة شريف إكرامي لرقم عصام الحضري كأكثر الحراس المصريين مشاركة في البطولات الإفريقية للأندية بعد وصوله للمباراة رقم 108.

وتقام مباراة الإياب على ملعب مازيمبي يوم الأحد الموافق 24 إبريل.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى مباراة نصف النهائي.

وستيقابل الفائز من المباراة مع المتأهل من مواجهة المصري ونهضة بركان في دور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز على المصري على نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب.