المصري يوضح لـ في الجول سبب غياب الشعباني عن لقاء بركان
الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:59
كتب : حامد وجدي
لم يظهر معين الشعباني مدرب المصري في مباراة الفريق ضد ضيفه نهضة بركان الجارية حاليا في ملعب برج العرب لحساب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
واستفسر FilGoal.com عن السبب.
وأوضح حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com "الشعباني غائب عن المباراة بسبب الإيقاف".
وأضاف "تعرض للطرد في لقاء مازيمبي الأخير في دور المجموعات".
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ويقود مجدي تراوي، مساعد الشعباني، فريق المصري في المباراة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
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