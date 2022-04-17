انتهت الكونفدرالية - المصري (2)(1) بركان
الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:39
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة المصري ونهضة بركان اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
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نهاية المباراة
ق93: مشاركة أحمد شوشة لاعب المصري بدلا من أحمد شديد
ق83: بطاقة صفراء لعيوني بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف
ق82: جووووووووووووووول! لعيوني يسجل من ركلة حرة رائعة
ق79: مشاركة أوستن أموتو بدلا من عمرو مرعي الذي يغادر مصابا
ق64: الحكم راجع الفيديو وعدل قراره وطرد الجلاصي بعد ركله للاعب بركان بعد الالتحام
ق63: توتر في الملعب بين الفريقين
ق62: بطاقة صفراء لإلياس الجلاصي بعد التحام ضد لاعب بركان
ق55: تسديدة جديدة من إلياس الجلاصي لاعب فريق المصري من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس حمزة حمياني من منتصف مرماه
ق51: اعتراض من لاعبي المصري على الحكم وعمرو موسى يغادر الملعب باكيا
ق50: الحكم يعدل قراره ويسحب البطاقة الصفراء ضد عمرو موسى ويشهر البطاقة الحمراء
ق49: الحكم يراجع الفيديو بعد التحام قوي من عمرو موسى ضد لاعب بركان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: خروج حسن علي مصابا ومشاركة محمد عنتر
ق43: بطاقة صفراء لأحمد شديد بعد التحام ضد لاعب بركان
ق38: خطأ على لعيوني لصالح موزونجو لاعب بركان
ق32: توتر في الملعب واحتكاكات جانبية بين اللاعبين
ق29: توقف اللعب لعلاج العربي ناجي لاعب بركان
ق21: خطأ للمصري قريب من منطقة جزاء بركان بعد عرقلة حسن علي. بطاقة صفراء لحمزة الموساوي لاعب بركان
ق17: حمزة الركراكي يسجل هدف التعادل لبركان. موزونجو ينطلق من اليمين ويخترق الدفاع ويمرر كرة أرضية تابعها الركراكي بسهولة في الشباك
ق16: هيثم لعيوني يسدد كرة قوية من داخل المنطقة لكنها تصطدم بالدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية
ق15: ضغط لبركان من اليسار أملا في إدراك التعادل سريعا
ق11: بطاقة صفراء لعمرو مرعي بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف
ق10: عمرو مرعي جووووووووووول للمصري. تمريرة رائعة بالرأس من حسن علي لينطلق مرعي صوب المرمى ويسدد على يمين الحارس
ق10: أووووووو! جريندو يهدر فرصة هائلة، سدد الكرة فوق العارضة رغم اقترابه كثيرا من المرمى
ق7: ضغط للمصري من اليسار عن طريق شديد وجريندو
ق5: الحذر يسيطر مبكرا
ق4: خطأ لصالح أحمد شديد قائد المصري في وسط ملعبه
ق3: تسلل على عمرو مرعي
*بداية المباراة
حضور جماهيري كبير في ملعب برج العرب لأنصار المصري