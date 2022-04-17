مؤتمر تشافي: علينا استعادة فلسفة برشلونة التي ضاعت في السنوات الماضية

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه يحتاج استعادة فلسفته المعروفة والذي حقق من خلالها الفوز بالكثير من البطولات.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش في الدوري: "نريد أن يأتي جمهورنا لتشجيع الفريق وما حدث في المباراة الماضية لا يمكن أن يتكرر".

وأضاف "لم نتحدث عن الأمور التي حدثت في المدرجات، تم فتح تحقيق من قبل مجلس الإدارة وأتمنى أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى".

وأكد "يتبقى لنا 8 نهائيات في الدوري، غدا بداية جديدة لتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، علينا التحلي بالصبر والعمل بشكل جيد".

واستمر في تصريحاته "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد ضد ليفانتي وفرانكفورت ولكن الأخطاء في التعامل مع الهجمات المرتدة كلفتنا الأهداف، لذلك علينا أن نستمر في العمل".

وشدد "مع فلسفة برشلونة حققنا 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، لذلك لن نغير فلسفة الفريق بعد خسارة مباراة واحدة".

وأوضح "نحن فقدنا فلسفة برشلونة في السنوات الماضية وعلينا استعادتها".

وواصل "ناقشنا مع الفريق نقاط القوة والضعف لدينا ولا أزال مصرا على أننا نسير على الطريق الصحيح وأن النتائج الجيدة ستأتي".

وأردف "مازلنا نكافح في الدوري رغم أن المنافسة صعبة وأخبرت اللاعبين أن عليهم الفخر بما يقدمونه مع الفريق، ودائما ما نشرح لهم الأخطاء وكيفية معالجتها".

واستطرد "سنلعب ضد فرق صعبة في الدوري، غدا قادش بعد ذلك ريال سوسيداد ورايو فايكانو وهم ينافسون على البقاء، تنتظرنا أسابيع صعبة وعلينا المنافسة بشكل قوي".

تشافي واصل حديثه "لم ننافس بالشكل المطلوب في أوروبا خلال المواسم الماضية وعلينا العودة للمنافسة بقوة مرة أخرى".

وبسؤاله ماذا لو خسر ريال مدريد أمام إشبيلية رد قائلا: "يجب أن نفوز أولا قبل أن نرى نتائج المنافسين وعلينا مواصلة العمل وهدفنا الأول هو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وشرح "علينا تحسين الطريقة التي نبدأ بها المباريات، لأن عندما نتلقى أهدافا في البداية تصبح الأمور أكثر تعقيدا".

وضرب مثالا: "استقبلنا 55 هدفا في 45 مباراة، يجب أن نتحسن ونتدرب جيدا ويجب أن نلعب بخط دفاع متقدم لأن في الماضي استقبلنا أهدافا لأننا نفقد الكرة في مناطق سيئة".

وأفصح "كان لدي شعور سيئ عندما كنت في الفندق قبل مباراة فرانكفورت، كان هناك أشخاص يلقون بالأشياء علينا ثم اضطررنا إلى دخول الملعب من بوابة مختلفة وبعد ذلك سجلوا هدفا مبكرا، كانت المشاعر سيئة لدينا".

وعن جمهور برشلونة قال: "مشجعو برشلونة دعمونا في المباريات الماضية وشجعونا حتى عندما تأخرنا بهدف، وهذا لم يحدث أمام فرانكفورت".

وأتم تصريحاته "لا أعتقد أننا نكافح من الناحية المادية، نفقد الكرة بشكل سيئ ونمنح الخصوم فرصة للهجوم المرتد ويجب أن نمنع هذا".

ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.