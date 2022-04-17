مؤتمر تشافي: علينا استعادة فلسفة برشلونة التي ضاعت في السنوات الماضية

الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه يحتاج استعادة فلسفته المعروفة والذي حقق من خلالها الفوز بالكثير من البطولات.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش في الدوري: "نريد أن يأتي جمهورنا لتشجيع الفريق وما حدث في المباراة الماضية لا يمكن أن يتكرر".

وأضاف "لم نتحدث عن الأمور التي حدثت في المدرجات، تم فتح تحقيق من قبل مجلس الإدارة وأتمنى أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى".

أخبار متعلقة
بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد

وأكد "يتبقى لنا 8 نهائيات في الدوري، غدا بداية جديدة لتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، علينا التحلي بالصبر والعمل بشكل جيد".

واستمر في تصريحاته "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد ضد ليفانتي وفرانكفورت ولكن الأخطاء في التعامل مع الهجمات المرتدة كلفتنا الأهداف، لذلك علينا أن نستمر في العمل".

وشدد "مع فلسفة برشلونة حققنا 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، لذلك لن نغير فلسفة الفريق بعد خسارة مباراة واحدة".

وأوضح "نحن فقدنا فلسفة برشلونة في السنوات الماضية وعلينا استعادتها".

وواصل "ناقشنا مع الفريق نقاط القوة والضعف لدينا ولا أزال مصرا على أننا نسير على الطريق الصحيح وأن النتائج الجيدة ستأتي".

وأردف "مازلنا نكافح في الدوري رغم أن المنافسة صعبة وأخبرت اللاعبين أن عليهم الفخر بما يقدمونه مع الفريق، ودائما ما نشرح لهم الأخطاء وكيفية معالجتها".

واستطرد "سنلعب ضد فرق صعبة في الدوري، غدا قادش بعد ذلك ريال سوسيداد ورايو فايكانو وهم ينافسون على البقاء، تنتظرنا أسابيع صعبة وعلينا المنافسة بشكل قوي".

تشافي واصل حديثه "لم ننافس بالشكل المطلوب في أوروبا خلال المواسم الماضية وعلينا العودة للمنافسة بقوة مرة أخرى".

وبسؤاله ماذا لو خسر ريال مدريد أمام إشبيلية رد قائلا: "يجب أن نفوز أولا قبل أن نرى نتائج المنافسين وعلينا مواصلة العمل وهدفنا الأول هو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وشرح "علينا تحسين الطريقة التي نبدأ بها المباريات، لأن عندما نتلقى أهدافا في البداية تصبح الأمور أكثر تعقيدا".

وضرب مثالا: "استقبلنا 55 هدفا في 45 مباراة، يجب أن نتحسن ونتدرب جيدا ويجب أن نلعب بخط دفاع متقدم لأن في الماضي استقبلنا أهدافا لأننا نفقد الكرة في مناطق سيئة".

وأفصح "كان لدي شعور سيئ عندما كنت في الفندق قبل مباراة فرانكفورت، كان هناك أشخاص يلقون بالأشياء علينا ثم اضطررنا إلى دخول الملعب من بوابة مختلفة وبعد ذلك سجلوا هدفا مبكرا، كانت المشاعر سيئة لدينا".

وعن جمهور برشلونة قال: "مشجعو برشلونة دعمونا في المباريات الماضية وشجعونا حتى عندما تأخرنا بهدف، وهذا لم يحدث أمام فرانكفورت".

وأتم تصريحاته "لا أعتقد أننا نكافح من الناحية المادية، نفقد الكرة بشكل سيئ ونمنح الخصوم فرصة للهجوم المرتد ويجب أن نمنع هذا".

ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

برشلونة تشافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي مباشر في إسبانيا - إشبيلية (2) - (0) ريال مدريد.. إصابة مارسيال تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول بيدري وبيكيه خارج قائمة برشلونة ضد قادش مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو ماركا: بنزيما وناتشو ينهيان مخاوف أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وتقارير تشير لانتهاء موسمه
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي 3 دقيقة | ميركاتو
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز يواجه مازيمبي 4 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر الكونفدرالية - المصري يتحدى نهضة بركان 10 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل نهضة بركان - موزونجو والفحلي يواجهان المصري 12 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر تشافي: علينا استعادة فلسفة برشلونة التي ضاعت في السنوات الماضية 18 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مازيمبي - ثلاثي هجومي لمواجهة بيراميدز 27 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل بيراميدز - الكرتي بجانب دونجا وتوريه في وسط الملعب لمواجهة مازيمبي 43 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - إشبيلية (2) - (0) ريال مدريد.. إصابة مارسيال ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني