تشكيل بيراميدز - الكرتي بجانب دونجا وتوريه في وسط الملعب لمواجهة مازيمبي
الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:06
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مازيمبي بعد قليل.
ويلعب بيراميدز مع مازيمبي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي.
وشهد التشكيل مشاركة وليد الكرتي بجانب إبراهيم توريه ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: شريف إكرامي
الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي
الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي
الهجوم: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - فاخري لاكاي
البدلاء
مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر.
وسيلعب الفائز من المباراة أمام الفائز من مواجهة المصري ونضهة بركان في نصف النهائي.
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