توخيل: تفوقنا على تنظيم بالاس في الشوط الثاني

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه نجح في مسعاه خلال الشوط الثاني أمام كريستال بالاس اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل تشيلسي مرتين ليطيح بجاره اللندني من البطولة وليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي.

وقال الألماني بعد المباراة لقناة بي.إن.سبورتس:"لم نمنح بالاس أي فرصة لشن هجوم مرتد، كانت مباراة تكتيكية منظمة من الجانبين".

وأضاف "كدنا نخاطر، في الشوط الثاني لعبنا بشجاعة أكبر واستطعنا التسجيل. بالاس غير طريقته، لم نتوقع ذلك. لعب بانضباط كبير، لذلك لم تكن المباراة شيقة".

وأردف "قلت للاعبين بين الشوطين إننا نواجه صعوبة لاختراق دفاع بالاس، لكن إذا واصلنا الضغط سنحقق ما نريد".

وأتم "بالاس لعب مباراة دفاعية بحتة، حاولنا أكثر في الشوط الثاني وسجلنا".

وأحرز روبن لوفتوس-شيك وميسون ماونت هدفي البلوز في الدقيقتين 65 و76 ليحجزا مقعد الفريق في النهائي.

وسيسعى تشيلسي للثأر من ليفربول الذي هزمه في نهائي كأس الرابطة في 27 فبراير الماضي.