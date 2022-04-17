كأس هولندا - أيندهوفن يقلب النتيجة على أياكس في دقيقتين ويفوز باللقب الأول منذ 10 سنوات

حقق نادي أيندهوفن لقب كأس هولندا بعد الفوز على أياكس بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم ريان جرافينبيرش أولا لأياكس في الدقيقة 23 بعد تمريرة من دافي كلاسين.

وسجل نصير مزراوي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلب أيندهوفن النتيجة في دقيقتين.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 48 عن طريق إيريك جوتيريز من عرضية إبراهيم سنجاري.

وسجل كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد خطأ من دفاع أياكس في الخروج بالكرة.

تقنية الفيديو تدخلت لتلغي هدفا جديدا لأياكس في الدقيقة 57 عن طريق دافي كلاسين بداعي التسلل أيضا.

دقيقتان بعد ذلك وسدد دوسان تاديتش بقوة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم.

ولم ينجح لاعبو أياكس في إدراك التعادل ليحقق أيندهوفن لقبه العاشر في كأس هولندا والأول منذ موسم 2011-2012.

البطولة هي الثانية لفريق أيندهوفن في الموسم بعد لقب السوبر والذي جاء على حساب أياكس أيضا بأربعة أهداف دون رد.