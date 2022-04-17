نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

الشوط الأول كان هادئا في أغلب فتراته مع واقعية كريستال بالاس وإرهاق تشيلسي بعد مباراة ريال مدريد الماراثونية في دوري أبطال أوروبا.

وسدد كوياتي بقوة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30 تصدى لها ميندي لتعود إلى أندرسن الذي سدد في القائم قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

وشهد الشوط خروج ماتيو كوفاسيتش مصابا بعد 25 دقيقة ليترك مكانه إلى لوفتيس تشيك.

وفي الشوط الثاني استغل هافرتز خطأ تايريك ميتشل ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية اصطدمت بجويهي وعادت للوفتيش تشيك الذي سدد بقوة من داخل من المنطقة لتصطدم بيواكيم أندرسون وتسكن الشباك.

حاول باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس المغامرة بعد ذلك فدفع بالجناح مايكل أوليسي والمهاجم كريستيان بينتيكي في مكان لاعبي الوسط جيمس مكارثر وجوفري شلوب مع الدقيقة 71.

وأنهى ميسون ماونت على آمال كريستال بالاس بعدها بخمس دقائق بعد أن استقبل تمريرة من تيمو فيرنر ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار بوتلاند.

توخيل دفع بعد ذلك بالثلاثي روميلو لوكاكو وحكيم زياش ونجولو كانتي في مكان كاي هافرتز وميسون ماونت وجورجينو ثم تياجو سيلفا في مكان كريستنسن مع الدقيقة 82.

وأهدر أندرسن فرصة تقليص الفارق بعد عرضية من أوليسي ورأسية من أيوو وصلت إلى أندرسن داخل الست ياردات الذي سددها فوق العارضة.

وكاد لوكاكو أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد عرضية من تيمو فيرنر ولكن تسديدته جاءت في القائم لترتد إلى حكيم زياش الذي سدد وأخرجها بوتلاند إلى ركنية.

الفوز ضرب لتشيلسي موعدا من جديد مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تكرار لنهائي كأس الرابطة الذي فاز به الريدز 11-10 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.