نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد

الأحد، 17 أبريل 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

هدف لوفتيس تشيك مع تشيلسي أمام كريستال بالاس

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

الشوط الأول كان هادئا في أغلب فتراته مع واقعية كريستال بالاس وإرهاق تشيلسي بعد مباراة ريال مدريد الماراثونية في دوري أبطال أوروبا.

وسدد كوياتي بقوة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30 تصدى لها ميندي لتعود إلى أندرسن الذي سدد في القائم قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد

وشهد الشوط خروج ماتيو كوفاسيتش مصابا بعد 25 دقيقة ليترك مكانه إلى لوفتيس تشيك.

وفي الشوط الثاني استغل هافرتز خطأ تايريك ميتشل ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية اصطدمت بجويهي وعادت للوفتيش تشيك الذي سدد بقوة من داخل من المنطقة لتصطدم بيواكيم أندرسون وتسكن الشباك.

حاول باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس المغامرة بعد ذلك فدفع بالجناح مايكل أوليسي والمهاجم كريستيان بينتيكي في مكان لاعبي الوسط جيمس مكارثر وجوفري شلوب مع الدقيقة 71.

وأنهى ميسون ماونت على آمال كريستال بالاس بعدها بخمس دقائق بعد أن استقبل تمريرة من تيمو فيرنر ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار بوتلاند.

توخيل دفع بعد ذلك بالثلاثي روميلو لوكاكو وحكيم زياش ونجولو كانتي في مكان كاي هافرتز وميسون ماونت وجورجينو ثم تياجو سيلفا في مكان كريستنسن مع الدقيقة 82.

وأهدر أندرسن فرصة تقليص الفارق بعد عرضية من أوليسي ورأسية من أيوو وصلت إلى أندرسن داخل الست ياردات الذي سددها فوق العارضة.

وكاد لوكاكو أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد عرضية من تيمو فيرنر ولكن تسديدته جاءت في القائم لترتد إلى حكيم زياش الذي سدد وأخرجها بوتلاند إلى ركنية.

الفوز ضرب لتشيلسي موعدا من جديد مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تكرار لنهائي كأس الرابطة الذي فاز به الريدز 11-10 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

تشيلسي كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
توخيل: تفوقنا على تنظيم بالاس في الشوط الثاني كأس هولندا - أيندهوفن يقلب النتيجة على أياكس في دقيقتين ويفوز باللقب الأول منذ 10 سنوات تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد انتهت كأس الاتحاد - تشيلسي (2) - (0) كريستال بالاس.. البلوز إلى النهائي تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع تشيلسي.. وفييرا يدفع بمكارثر بديلا لـ جالاجر تقرير: الرئيس الفرنسي يتواصل مع مبابي لإقناعه بالبقاء في باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - عودة الونش ورزاق سيسيه أمام الاتحاد.. وغياب عبد الشافي 7 دقيقة | الدوري المصري
توخيل: تفوقنا على تنظيم بالاس في الشوط الثاني 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس هولندا - أيندهوفن يقلب النتيجة على أياكس في دقيقتين ويفوز باللقب الأول منذ 10 سنوات 19 دقيقة | أوروبا
الكونفدرالية - سيمبا يُغرق قراصنة أورلاندو بركلة جزاء 25 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم 40 دقيقة | الدوري الإسباني
نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد 50 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل ساعة | الدوري المصري
الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟