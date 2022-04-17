مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حديث خاص عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، و منح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مران اليوم..

وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية خلال المران الجماعي.

وشهدت الفقرة التركيز على مجموعة من الفقرات البدنية و سباقات السرعة، و الجري مع القفز من على الحواجز، بجانب بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات.

وركز فيريرا على التمرير السريع والدقيق خلال المران، حيث خاض لاعبو الفريق فقرة خاصة شهدت تنفيذ بعض الأفكار الفنية، و تم تطبيق أكثر من فكرة بخصوص التمرير السريع والتحرك بدون كرة مع التركيز على الدقة في التحول بالكرة من الدفاع للهجوم.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني لجهازه المعاون مجموعة من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وخاض الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس مرمى الزمالك، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية خلال المران الجماعي.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بخلاف فقرة أخرى شهدت التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وخضع محمد عبد الغني لفقرة تأهيلية خاصة خلال المران الجماعي اليوم الأحد.

وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الفني، حيث خاض بعض التدريبات بالكرة بشكل فردي تحت إشراف مسؤول الأحمال بالفريق.

وقسم فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الجماعي، وقاد المجموعة الأولى أسامة نبيه المدرب العام وروي اجواش المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على استغلال الكرات العرضية بجانب زيادة الكثافة الهجومية في منطقة جزاء المنافس، و قاد المجموعة الثانية جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد ، وتم التركيز على التمرير والتسليم والتسلم.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع إمام عاشور شهدت منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب فيما يتعلق بالتسليم والتسلم والضغط على المنافس من أجل تنفيذها خلال المران

وخضع الثلاثي عمر السعيد وسيد نيمار ويوسف إبراهيم "أوباما" لفقرة فنية ركز فيها الجهاز الفني على التعامل الصحيح مع الكرات العرضية واستغلالها إلى أهداف خلال المباريات المقبلة.

وواصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وخاض "جمعة" وحدة تدريبية في صالة الجيمانزيوم وفقا للبرنامج المخصص له من الجهاز الطبي والفني للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع سيد نيمار في ختام المران حرص فيها على منحه بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.