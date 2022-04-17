بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد

الأحد، 17 أبريل 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

احتفال فريق بايرن ميونيخ بالهدف في مرمى هيرتا برلين

فاز بايرن ميونيخ على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الألماني.

جاكوب لارسون تقدم لبايرن بالخطأ في مرماه بعد 10 دقائق من بداية المباراة.

وتعرض اللاعب ذاته للإصابة بعد 38 دقيقة ليغادر الملعب تاركا مكانه لجورج بيلو.

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ماسايا أوكيجاوا سجل هدف التعادل لـ أرمينيا بيليفيلد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل.

إصابة جديدة ضربة صفوف أرمينيا بيليفيلد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول غادر على إثرها فابيان كونزي تاركا مكانه لسباستيان فاسيلياديس.

وسجل سيرج جنابري هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من صناعة جوشوا كيميتش ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحته.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق مرر ليفاندوفسكي إلى جمال موسيالا الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 72 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويحتاج بايرن إلى أربع نقاط من آخر أربع مباريات لحسم فوزه بلقب الدوري الألماني دون النظر لنتائج بوروسيا دورتموند الوصيف.

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