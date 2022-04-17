مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل

اجتمع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بالجهاز الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وحرص موسيماني وسيد عبد الحفيظ على الاجتماع باللاعبين في جلسة مطولة قبل انطلاق المران.

وشدد عبد الحفيظ وموسيماني في حديثهما مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب أمام الرجاء والتركيز في لقاء العودة لأنها المباراة الحاسمة في مشوار التأهل للدور نصف النهائي.

وواصل علي معلول تنفيذ برنامجه التدريبي منفردا في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وأوضح أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن معلول حالته تتحسن، وسوف يرافق بعثة الفريق إلى المغرب لاستكمال تدريباته التأهيلية، خصوصا أن الفرصة قائمة للحاقه بمباراة الرجاء في المغرب.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الرجاء أمس بخوض جانب من التدريبات الاستشفائية وتدريبات بدنية خفيفة بالكرة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة بعد مباراة الرجاء المغربي التي خاضها الفريق أمس.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الأهلي قرر السفر إلى الرجاء يوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

والفائز بالمواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.

ويحمل الأهلي لقب البطولة في آخر موسمين.

ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ البطولة.