مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب
الأحد، 17 أبريل 2022 - 16:51
كتب : حسام نور الدين
أجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام.
وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الأهلي قرر السفر إلى الرجاء يوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.
والفائز بالمواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.
ويحمل الأهلي لقب البطولة في آخر موسمين.
ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ البطولة.
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