فان دايك: الرباعية؟ لا نتحدث عنها.. ونتبع هذا النهج

الأحد، 17 أبريل 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح وماني وفان دايك وفيرمينو وأليسون يحتفلون بقلب الدوري لليفربول

رفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول التحدث عن تطلعاته بشأن إمكانية تحقيق فريقه لرباعية تاريخية، بعدما اقترب خطوة جديدة نحو تحقيق ذلك.

ليفربول تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في نصف النهائي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن لم نتوج باللقب بعد، ولكن التأهل للنهائي يعد خطوة كبيرة بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة
جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس" رانجنيك: إذا لعبنا ضد ليفربول بهذا المستوى لن نعود من أنفيلد بأي نقطة تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

وأضاف "لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هو اللقب الوحيد الذي لم يحققه الفريق الحالي حتى الآن، لذا سنقاتل بكل قوة من أجل تحقيقه سواء لعبنا ضد تشيلسي أو كريستال بالاس".

وشدد "ستكون مواجهة صعبة في كل الأحوال، وعلينا أن نستعد كما ينبغي لها".

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام يوم 14 مايو المقبل في ملعب ويمبلي.

ورد الهولندي على سؤاله حول إمكانية تحقيق رباعية تاريخية قائلا: "نحن لا نتحدث عنها، بل وسائل الإعلام، نحن نصب تركيزنا على المباراة القادمة فقط، هذا هو النهج الذي نتبعه".

ليفربول حقق لقب كأس رابطة المحترفين وتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس سيتي على لقب الدوري، فالفارق بينهما نقطة واحدة قبل 7 جولات من ختام الموسم.

جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس"

وعن لقاء سيتي، أوضح "الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم، ولقد نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، لذا، نعم، كان شوطا مثاليا".

وأتم فان دايك "قبل كل شيء كنا نلعب ضد مانشستر سيتي، البطل الحالي لإنجلترا، وبالطبع هي مباراة صعبة بغض النظر عن تشكيل المنافس".

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وبذلك عبر بطل كأس الرابطة الإنجليزية للنهائي منتظرا الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

ليفربول فيرجيل فان دايك
نرشح لكم
جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس" جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة دي بروين أمام ليفربول رانجنيك: إذا لعبنا ضد ليفربول بهذا المستوى لن نعود من أنفيلد بأي نقطة على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية رونالدو: الهاتريك رقم 60 لا يعني شيئا بدون الفوز جوارديولا: الهدف الثاني كان حادثا.. وفخور بما قدمنا في الشوط الثاني
أخر الأخبار
مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع تشيلسي.. وفييرا يدفع بمكارثر بديلا لـ جالاجر 28 دقيقة | أوروبا
خالد الدرندلي: مطلب كيروش الوحيد كان الخصوصية.. ورحل بسبب والده وحفيدته 54 دقيقة | منتخب مصر
فان دايك: الرباعية؟ لا نتحدث عنها.. ونتبع هذا النهج ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي والرجاء بتركيز؟ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيدري وبيكيه خارج قائمة برشلونة ضد قادش 2 ساعة | الدوري الإسباني
كوكا يسجل هدفا في اقتراب قونيا من وصافة الدوري التركي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات