فان دايك: الرباعية؟ لا نتحدث عنها.. ونتبع هذا النهج

رفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول التحدث عن تطلعاته بشأن إمكانية تحقيق فريقه لرباعية تاريخية، بعدما اقترب خطوة جديدة نحو تحقيق ذلك.

ليفربول تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في نصف النهائي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن لم نتوج باللقب بعد، ولكن التأهل للنهائي يعد خطوة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف "لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هو اللقب الوحيد الذي لم يحققه الفريق الحالي حتى الآن، لذا سنقاتل بكل قوة من أجل تحقيقه سواء لعبنا ضد تشيلسي أو كريستال بالاس".

وشدد "ستكون مواجهة صعبة في كل الأحوال، وعلينا أن نستعد كما ينبغي لها".

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام يوم 14 مايو المقبل في ملعب ويمبلي.

ورد الهولندي على سؤاله حول إمكانية تحقيق رباعية تاريخية قائلا: "نحن لا نتحدث عنها، بل وسائل الإعلام، نحن نصب تركيزنا على المباراة القادمة فقط، هذا هو النهج الذي نتبعه".

ليفربول حقق لقب كأس رابطة المحترفين وتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس سيتي على لقب الدوري، فالفارق بينهما نقطة واحدة قبل 7 جولات من ختام الموسم.

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وعن لقاء سيتي، أوضح "الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم، ولقد نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، لذا، نعم، كان شوطا مثاليا".

وأتم فان دايك "قبل كل شيء كنا نلعب ضد مانشستر سيتي، البطل الحالي لإنجلترا، وبالطبع هي مباراة صعبة بغض النظر عن تشكيل المنافس".

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وبذلك عبر بطل كأس الرابطة الإنجليزية للنهائي منتظرا الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

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