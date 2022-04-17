اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي والرجاء بتركيز؟

الأحد، 17 أبريل 2022 - 15:01

كتب : محمود صلاح

الأهلي - الرجاء

هل تابعت مباراة الأهلي والرجاء المغربي جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، ورسمت نتيجة محفوفة بالمخاطر للمارد الأحمر.

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