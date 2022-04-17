كوكا يسجل هدفا في اقتراب قونيا من وصافة الدوري التركي

الأحد، 17 أبريل 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبور هدفا في فوز فريقه على ضيفه غازي عنتاب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري التركي.

وشارك المهاجم المصري في المباراة كأساسي وأكملها حتى النهاية.

واقترب قونيا من وصافة ترتيب الدوري حين رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطة عن فينيربهتشه وبـ12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

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مع تبقي 5 جولات على نهاية موسم الدوري التركي.

وشارك كوكا في 28 مباراة مع قونيا وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب كوكا لقونيا سبور معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقد كوكا (29 عاما) مع أولمبياكوس إلى 2023.

أحمد حسن "كوكا" قونيا سبور الدوري التركي
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