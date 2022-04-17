مصدر بـ بيراميدز يوضح لـ في الجول الموقف الحالي لخليفة إيهاب جلال

الأحد، 17 أبريل 2022 - 14:17

كتب : أحمد الخولي

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن استمرار المفاوضات مع عدد من المدربين لخلافة مدرب الفريق، إيهاب جلال، والذي سينتقل لتدريب منتخب مصر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المفاوضات مستمرة سواء مع تاكيس جونياس أو جايمي باتشيكو".

وأوضح "نتفاوض أيضا مع مدرب أجنبي آخر وثنائي مصري. النادي قد يحسم قراره بنهاية الأسبوع الجاري".

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وأعلن اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر بعقد لمدة عامين خلفا لكارلوس كيروش.

وأكد جلال استمراره على رأس القيادة الفنية لبيراميدز في مواجهتي مازيمبي قبل تسلمه مهمة تدريب مصر رسميا.

وسبق لتاكيس جونياس تدريب بيراميدز وخاض معه 12 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في ست لقاءات وهُزم مرة وحيدة وكل تلك المواجهات كانت في الدوري فقط.

أما باتشيكو فقاد الزمالك في ولايتين الأولى كانت في 2014، والثانية في 2021.

بيراميدز تاكيس جونياس جايمي باتشيكو
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