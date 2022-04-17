جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس"

الأحد، 17 أبريل 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

سجدة محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

نسف تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فكرة أي راحة يمكن أن يحصل عليها الفريق قبل نهاية الموسم.

وتأهل ليفربول إلى نهائي المسابقة بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قبل النهائي بملعب ويمبلي.

وبذلك سيعود ليفربول إلى ويمبلي يوم السبت 14 مايو المقبل ليلعب النهائي ضد الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

أخبار متعلقة
جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة دي بروين أمام ليفربول على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا

مشاركة رفاق محمد صلاح في نهائي كأس إنجلترا يوم 14 مايو جعلت رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل مباراة الفريق ضد ساوثامبتون المقرر لها 15 مايو ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

لم يتم تحديد موعد جديد لمباراة ليفربول ومضيفه ساوثامبتون حتى الآن بشكل رسمي، لكن الخيارات البديلة في وسط الأسبوع محدودة في موعد واحد فقط بسبب مشاركة الريدز في دوري أبطال أوروبا.

فمن المقرر أن يواجه فريق يورجن كلوب فياريال الإسباني يومي الأربعاء 27 أبريل والثلاثاء 3 مايو، بينما يلعب ضد أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء 10 مايو.

وبينما يلعب كل من ليفربول وساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد وبيرنلي في منتصف هذا الأسبوع، فهذا يعني أن منتصف الأسبوع الويدز المتاح لليفربول سيكون الأسبوع الأخير من الموسم، الذي ينتهي يوم الأحد 22 مايو.

وبذلك سيلعب زملاء النجم المصري ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء 17 مايو أو الأربعاء 18 مايو، في انتظار إعلان رابطة الدوري الإنجليزي.

وذلك يعني أن ليفربول سيلعب مباراة بمعدل كل 3 أو 4 أيام من الآن وحتى نهاية الموسم.

ويسعى ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، إذ توج بكأس رابطة المحترفين وتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

فالفريق يحتل وصافة جدول المسابقة بفارق نقطة عن سيتي قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 30: مانشستر يونايتد على أنفيلد (الثلاثاء 19 أبريل)

الجولة 34: إيفرتون على أنفيلد (الأحد 24 أبريل)

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال على أنفيلد (الأربعاء 27 أبريل)

الجولة 35: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد (السبت 30 أبريل)

إياب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال خارج أنفيلد (الثلاثاء 3 مايو)

الجولة 36: توتنام على أنفيلد (السبت 7 مايو)

مؤجلة من الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد (الثلاثاء 10 مايو)

نهائي كأس إنجلترا: تشيلسي أو كريستال بالاس في ويمبلي (السبت 14 مايو)

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد (الثلاثاء 17 مايو أو الأربعاء 18 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 22 مايو)

هناك موعد محتمل أن يلعب خلاله ليفربول مباراته الأخيرة في الموسم لو تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا سيكون يوم السبت 28 مايو أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة دي بروين أمام ليفربول رانجنيك: إذا لعبنا ضد ليفربول بهذا المستوى لن نعود من أنفيلد بأي نقطة على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية رونالدو: الهاتريك رقم 60 لا يعني شيئا بدون الفوز جوارديولا: الهدف الثاني كان حادثا.. وفخور بما قدمنا في الشوط الثاني كلوب: الشوط الأول كان الأفضل لنا على الإطلاق.. واحترم مانشستر سيتي على قتالهم حتى النهاية
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي والرجاء بتركيز؟ 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيدري وبيكيه خارج قائمة برشلونة ضد قادش 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكا يسجل هدفا في اقتراب قونيا من وصافة الدوري التركي 55 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ بيراميدز يوضح لـ في الجول الموقف الحالي لخليفة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس" ساعة | الدوري الإنجليزي
ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز على أرضه 2-1 ذهابا في إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة دي بروين أمام ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الرئيس الفرنسي يتواصل مع مبابي لإقناعه بالبقاء في باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات