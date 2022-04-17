جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس"

نسف تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فكرة أي راحة يمكن أن يحصل عليها الفريق قبل نهاية الموسم.

وتأهل ليفربول إلى نهائي المسابقة بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قبل النهائي بملعب ويمبلي.

وبذلك سيعود ليفربول إلى ويمبلي يوم السبت 14 مايو المقبل ليلعب النهائي ضد الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

مشاركة رفاق محمد صلاح في نهائي كأس إنجلترا يوم 14 مايو جعلت رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل مباراة الفريق ضد ساوثامبتون المقرر لها 15 مايو ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

لم يتم تحديد موعد جديد لمباراة ليفربول ومضيفه ساوثامبتون حتى الآن بشكل رسمي، لكن الخيارات البديلة في وسط الأسبوع محدودة في موعد واحد فقط بسبب مشاركة الريدز في دوري أبطال أوروبا.

فمن المقرر أن يواجه فريق يورجن كلوب فياريال الإسباني يومي الأربعاء 27 أبريل والثلاثاء 3 مايو، بينما يلعب ضد أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء 10 مايو.

وبينما يلعب كل من ليفربول وساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد وبيرنلي في منتصف هذا الأسبوع، فهذا يعني أن منتصف الأسبوع الويدز المتاح لليفربول سيكون الأسبوع الأخير من الموسم، الذي ينتهي يوم الأحد 22 مايو.

وبذلك سيلعب زملاء النجم المصري ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء 17 مايو أو الأربعاء 18 مايو، في انتظار إعلان رابطة الدوري الإنجليزي.

وذلك يعني أن ليفربول سيلعب مباراة بمعدل كل 3 أو 4 أيام من الآن وحتى نهاية الموسم.

ويسعى ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، إذ توج بكأس رابطة المحترفين وتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

فالفريق يحتل وصافة جدول المسابقة بفارق نقطة عن سيتي قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 30: مانشستر يونايتد على أنفيلد (الثلاثاء 19 أبريل)

الجولة 34: إيفرتون على أنفيلد (الأحد 24 أبريل)

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال على أنفيلد (الأربعاء 27 أبريل)

الجولة 35: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد (السبت 30 أبريل)

إياب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال خارج أنفيلد (الثلاثاء 3 مايو)

الجولة 36: توتنام على أنفيلد (السبت 7 مايو)

مؤجلة من الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد (الثلاثاء 10 مايو)

نهائي كأس إنجلترا: تشيلسي أو كريستال بالاس في ويمبلي (السبت 14 مايو)

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد (الثلاثاء 17 مايو أو الأربعاء 18 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 22 مايو)

هناك موعد محتمل أن يلعب خلاله ليفربول مباراته الأخيرة في الموسم لو تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا سيكون يوم السبت 28 مايو أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.