ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز على أرضه 2-1 ذهابا في إفريقيا

لم يسبق وأن حقق الأهلي الفوز في أي مواجهة إقصائية في بطولات الأندية في إفريقيا بنتيجة 2-1 ذهابا على أرضه، سوى 3 مرات.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالقاهرة، لتصبح تلك المرة الرابعة التي يحقق فيها تلك النتيجة.

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