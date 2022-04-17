ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز على أرضه 2-1 ذهابا في إفريقيا
الأحد، 17 أبريل 2022 - 13:16
كتب : FilGoal
لم يسبق وأن حقق الأهلي الفوز في أي مواجهة إقصائية في بطولات الأندية في إفريقيا بنتيجة 2-1 ذهابا على أرضه، سوى 3 مرات.
وفاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالقاهرة، لتصبح تلك المرة الرابعة التي يحقق فيها تلك النتيجة.
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