جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة دي بروين أمام ليفربول

الأحد، 17 أبريل 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مانشستر سيتي أمام ليفربول

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب عدم الدفع بكيفن دي بروين نجم الفريق أمام ليفربول.

وخسر سيتي على يد ليفربول بنتيجة 2-3 وودع كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة جلس فيها النجم البلجيكي على مقاعد البدلاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "دي بروين لديه أربع غرز في قدمه اليمنى بسبب الإصابة في لقاء أتليتكو مدريد".

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وأضاف "كان بإمكانه المشي والركض، لكن الكرة كانت تزعجه وفي النهاية إذا لعب وفُتحت غرزتين أو ثلاث غرز، فربما نفقده أكثر".

وواصل "كان يمكنه اللعب ربما منذ البداية لأنه يشعر بلياقة جيدة، وربما يلعب في الشوط الثاني، لكنني لم أرغب في المخاطرة بخسارته، في حالة فتح الإصابة مرة أخرى أو الإصابة بعدوى".

وشدد المدرب الإسباني "لهذا السبب اتخذت هذا القرار. عندما تلعب الكثير من المباريات الصعبة، يمكن أن تحدث هذه المواقف".

قام جوارديولا بتبديل واحد فقط في محاولته للعودة إلى المباراة بعد التأخر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حين حل رياض محرز بديلا لجابريل جيسوس في الدقيقة 83.

وأتم بيب "كان رياض محرز لائقا، ورودريجو أيضا. لكن البعض الآخر كان يعاني من مشاكل بدنية".

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وبذلك عبر بطل كأس الرابطة الإنجليزية للنهائي منتظرا الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

ويقام النهائي يوم 14 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

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