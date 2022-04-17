على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

الأحد، 17 أبريل 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستيانو رونالدو

سباق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يشتعل، والآن أصبح هناك أكثر من منافس حقيقي لـ محمد صلاح على الحذاء الذهبي.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي ليقترب من محمد صلاح قبل ست جولات على نهاية السباق.

يوم الثلاثاء سيكون شاهدا على صراعهما الفردي حين يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة.

أخبار متعلقة
ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية أليجري: دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء.. علينا أن نكون أفضل مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا

في الجولة الحالية لن يلعب صلاح في الدوري الإنجليزي بسبب تأجيل مباراة فريقه ليفربول من أجل اللعب أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 13 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

محمد صلاح كريستيانو رونالدو ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية رونالدو: الهاتريك رقم 60 لا يعني شيئا بدون الفوز جوارديولا: الهدف الثاني كان حادثا.. وفخور بما قدمنا في الشوط الثاني كلوب: الشوط الأول كان الأفضل لنا على الإطلاق.. واحترم مانشستر سيتي على قتالهم حتى النهاية جريليش: دفعنا ثمن البداية السيئة ضد ليفربول ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان السقوط الثالث على التوالي.. أرسنال يخسر من ساوثامبتون ويفشل في دخول المربع الذهبي
أخر الأخبار
على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر.. نهاية التصويت وموعد إعلان النتيجة 45 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النصر السعودي يعلن تفاصيل شكواه ضد اتحاد جدة وعبد الرزاق حمد الله ساعة | السعودية
مباراة غيرت مسيرتي - أبو العينين شحاتة.. سجلت في الأهلي فطالبت الجرائد بانضمامي للمنتخب ساعة | مصر
تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: الرجاء يستعد لشكوى حكم مباراته ضد الأهلي لـ كاف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات