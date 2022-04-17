على صلاح الحذر أكثر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

سباق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يشتعل، والآن أصبح هناك أكثر من منافس حقيقي لـ محمد صلاح على الحذاء الذهبي.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي ليقترب من محمد صلاح قبل ست جولات على نهاية السباق.

يوم الثلاثاء سيكون شاهدا على صراعهما الفردي حين يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة.

في الجولة الحالية لن يلعب صلاح في الدوري الإنجليزي بسبب تأجيل مباراة فريقه ليفربول من أجل اللعب أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 13 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

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