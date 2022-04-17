ماني: سنقاتل من أجل الرباعية.. إنه حلمنا

شدد ساديو ماني مهاجم ليفربول على أن فريقه يستهدف تحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما اقترب خطوة جديدة من لقب آخر.

ليفربول الذي توج بكأس رابطة المحترفين فبراير الماضي، تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 بفوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 على ملعب ويمبلي بلندن في الدور نصف النهائي.

وقال ماني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أمامنا عدة مباريات متبقية في الموسم، وسنحاول تقديم أفضل ما في وسعنا".

وعن إمكانية تحقيق الرباعية أوضح السنغالي "إنه حلم للجميع بكل تأكيد، وسنقاتل من أجل تحقيقه".

وتابع "المباراة ضد سيتي لم تكن سهلة، لعبنا ضد فريق من الأفضل في العالم، لذلك هو فوز كبير ومهم بالنسبة لنا، خاصة وأنه في نصف النهائي. نحن سعداء للغاية بالتأهل إلى النهائي.

وأتم "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية منذ البداية. الكل كان في أفضل حالاته، وقمنا بالضغط عليهم بقوة. أجبرناهم على ارتكاب الأخطاء، وحصلنا على مكافئتنا. هذا هو ليفربول، وهذا هو أسلوبنا".

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وبذلك عبر بطل كأس الرابطة الإنجليزية للنهائي منتظرا الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

ويقام النهائي يوم 14 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

video:1