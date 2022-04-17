مباراة غيرت مسيرتي - أبو العينين شحاتة.. سجلت في الأهلي فطالبت الجرائد بانضمامي للمنتخب

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث أبو العينين شحاتة نجم جولدي وطلائع الجيش السابق والمدير الفني لنادي المنيا عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال أبو العينين شحاتة لـ FilGoal.com: "مباراة جولدي (حينها كان يسمي الفريق المعادن قبل تغيير اسمه) أمام الأهلي في موسم 2000-2001، كانت أول مباراة مذاعة تليفزيونيا لي".

وأضاف "أتذكر الهدف حتى الآن، خطأ في منتصف الملعب لعبها سريعا نبيل أبو زيد إلى أشرف ممدوح الذي مرر الكرة لي فسددت مباشرة بلمسة واحدة بالقدم اليسرى على يسار عصام الحضري".

وأكمل "محمود بكر –رحمه الله- وخالد لطيف معلقا المباراة أشادوا بي، وفي اليوم التالي طلبت الجرائد من محمود الجوهري –رحمه الله- المدير الفني آنذاك ضمي لمنتخب مصر وهو ما حدث بعد ذلك".

وأردف "الأهلي فاوضني بشكل رسمي عقب المباراة، لكن إيهاب صالح رئيس النادي رفض رحيل إلا بمقابل مادي كبير"

وتابع "محمد صلاح المدير الفني للفريق رشحني للزمالك ولكن لم يدخل الزمالك في مفاوضات رسمية".

وأتم "أهدافي في الزمالك والأهلي كانت سببا في شهرتي رغم عدم انضمامي لأي من القطبين، لكن انضممت للمنتخب مع محمود الجوهري ثم محسن صالح وقضيت مسيرة طويلة في الدوري الممتاز".

أبو العينين بدأ مسيرته مع جمهورية شبين ثم احترف في صفوف فريقي المبرة والعهد بالدوري اللبناني.

انضم بعد ذلك لصفوف جولدي في الدوري المصري ثم حرس الحدود وطلائع الجيش ثم الاتحاد السكندري والجونة، سجل خلالها 38 هدفا في الدوري الممتاز.

وارتدى أبو العينين شحاتة قميص منتخب مصر وحصد لقب كأس العالم العسكرية.