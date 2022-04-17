تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 17 أبريل 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جواو كانسيلو

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز الشباك مجددا مع فريقه، وذلك حين واجه مانشستر سيتي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز 3-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ساديو ماني صاحب الهدفين الثاني والثالث، فوصل متوسط تقييمه لـ9.1 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف متوقف عند 28 هدفا خلال 41 مباراة لعبها هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 243 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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