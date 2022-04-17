مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا

يشهد اليوم الأحد مباريات هامة سواء على الصعيد الإفريقي أو الأوروبي.

ويخوض ممثلا مصر، بيراميدز والمصري، مباراتا ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، ضد مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي على الترتيب في العاشرة مساء.

فيما يعرف ليفربول منافسه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يقابل تشيلسي كريستال بالاس في الخامسة والنصف مساء.

كما تشهد الدوريات الأوروبية مواجهات هامة، مثل إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني في التاسعة مساء، وباريس سان جيرمان ضد مارسيليا في التاسعة إلا ربع مساء.

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